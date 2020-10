Zaakvoerster Sugar & Pies dankt hulpdiensten, familie, vrienden en kennissen: “Wist niet dat solidariteit nog bestond” Frank Eeckhout

06 oktober 2020

10u44 5 Lierde Twee dagen nadat een felle brand het taartenatelier van Kathy Meireleire uit de Ottergemstraat in Deftinge in de as heeft gelegd, dankt de zaakvoerster iedereen die al hulp geboden heeft. “Ik wist niet dat solidariteit nog bestond", schrijft de 45-jarige vrouw op haar Facebookpagina.

“Het is verschrikkelijk. In amper één is onze levensdroom in vlammen opgegaan. Maar we komen terug. We gaan Sugar & Pies terug opbouwen", vertelde Kathy Meireleire maandag aan onze krant. Een dag later en bekomen van de zwaarste emoties, schrijft de vrouw een woord van dank op haar Facebookpagina. “Het is echt hartverwarmend wat jullie allemaal teweeg brengen: de vele berichtjes, telefoontjes, acties. Wij hebben hier geen woorden voor. Dankjewel daarvoor. Niet zo’n dankjewel bij de melkboer als je een fles melk in ontvangst neemt maar een oprecht, diep uit ons hart komend dankjewel. Ik dacht dat solidariteit en medeleven niet meer van deze tijd waren, maar wat heb ik mij vergist. Ook een dankjewel aan politie en brandweer. Zij hebben heel wat inspanningen gedaan om onze droom te redden. Ze hebben risico’s genomen terwijl wij enkel maar konden toekijken. Dank aan onze vrienden, die er altijd voor ons zijn, aan onze kinderen en schoonkinderen. Jullie zijn super. Als team staan we sterk, als team komen we terug. We geven niet op.”