Wekelijkse wandeltochten voor senioren Frank Eeckhout

16 november 2019

15u01 0 Lierde De sportdienst van Lierde organiseert vanaf de maand november elke week een wandeling voor senioren. De wandelingen vervangen de wekelijkse fietstochten.

We verwachten de wandelaars wekelijks op dinsdagnamiddag vanaf 13.45 uur aan de ingang van OC de Lier. De deelnemers zijn via de gemeentelijke sportdienst verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Eén keer per maand starten de wandelingen op een andere locatie. Die info is te verkrijgen bij de sportdienst. En uiteraard zijn nieuwe wandelaars steeds welkom", laat de sportdienst weten.