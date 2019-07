Vragenlijst lokale mobiliteit naar aanleiding van Week van de Mobiliteit Frank Eeckhout

Naar aanleiding van de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september lanceren Autodelen.net en KVLV in samenwerking met VVSG een bevraging over mobiliteit in je buurt.

“Hoe verplaats jij je meestal en wat is er in jouw buurt nodig zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn vragen waarop we via een enquête bij alle inwoners een antwoord willen. Met die informatie kunnen we aan slag om na te denken over de mobiliteit van morgen. Deelnemen kan vanaf september en je maak kans op één van de tien bonnen ter waarde van 50 euro", laten de initiatiefnemers weten.