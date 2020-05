Voorbereidingswerken heraanleg Bonte(straat) gestart Frank Eeckhout

07 mei 2020

13u35 0 Lierde Een aannemer is gestart met de voorbereidingswerken voor de heraanleg van de Bonte in Lierde) en de Bontestraat in Zottegem.

Op 24 januari 2019 keurde de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning voor de werken aan de Bonte in Lierde en de Bontestraat in Zottegem goed. Een maand later tekende Milieufront Omer Wattez beroep aan tegen deze beslissing waardoor de werken vertraging oplopen. Volgens MOW dateert de kasseistrook uit het midden van de negentiende eeuw en is ze uniek voor de streek. Met verzakte kasseien en stroken asfalt om enkele putten te vullen ligt de Bonte(straat), die Zottegem met Lierde verbindt, er echter barslecht bij. In september vorig jaar legden beide gemeentebesturen de heraanleg van deze weg opnieuw voor aan de gemeenteraad. De ongewijzigde plannen werden zowel in Zottegem als in Lierde goedgekeurd. Deze week zijn de voorbereidingswerken voor de aanleg van een gescheiden riolering en het bouwen van een ondergronds bufferbekken ter hoogte van de N8 gestart. Daarna wordt de weg heraangelegd in asfalt en komt er langs beide kanten een fietspad.