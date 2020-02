Valentijn in WZC Kartuizerhof: Bewoners knuffelen alpaca’s Frank Eeckhout

14 februari 2020

16u06 2 Lierde Speciale Valentijnsdag in woonzorgcentrum Kartuizerhof in Lierde, want de bewoners mochten er alpaca’s knuffelen.

Directeur Nancy Bruylant had voor de bewoners een leuke verrassing voorzien op Valentijnsdag. Ze had Alpaca Bambrugge uitgenodigd om met jonge alpaca’s naar het woonzorgcentrum te komen. “Het is eens iets anders", zegt Nancy. “We hebben al eens puppy’s op bezoek gehad, maar een alpaca is toch nog net iets anders. En de eigenaar heeft belooft dat ze niet gaan spuwen", knipoogt ze. De bewoners gingen gewillig op de foto met de dieren en namen de dieren maar al te graag eens vast. Met een gelukzalige glimlach op hun gezicht keerden ze na het bezoek terug naar hun kamer.