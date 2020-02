Uitslaande brand legt voormalig naaiatelier in de as Frank Eeckhout

12 februari 2020

10u02 2 Lierde Een uitslaande brand heeft deze ochtend voormalig naaiatelier Lapage in de Nieuwstraat in Lierde in de as gelegd. Het naaiatelier was omgebouwd tot woning maar stond al een tijdje leeg. Er vielen geen gewonden.

Het vuur werd woensdagmorgen omstreeks 4 uur opgemerkt. Toen de eerste ploegen van brandweerposten Geraardsbergen en Brakel ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. De pompiers hadden het vuur vrij snel onder controle maar konden niet verhinderen dat het pand volledig opging in de vlammen. De brand in vermoedelijk ontstaan aan de pelletkachel. De eigenaars van het pand hadden die dinsdag aangestoken om de kilte uit de woning te verdrijven. Ondanks het feit dat er geen braaksporen gevonden werden en het weining waarschijnlijk is dat er kwaad opgezet mee gemoeid is, nam de politie de plaats wel in beslag. Het is aan het parket om te beslissen of er een branddeskundige gestuurd wordt. In het voormalig naaiatelier werden vroeger voornamelijk koerstruitjes gemaakt.