Tientallen luxewagens en motors in beslag genomen bij slachtoffer van kogelregen en granaataanslagen

Politiemacht ingezet voor grootschalige actie is dossier rond autozwendel Frank Eeckhout Koen Moreau

19 mei 2020

10u18 9 Lierde Met groot machtsvertoon zijn agenten van de federale politie dinsdagochtend op verschillende plaatsen binnengevallen in Brakel, Lierde, Geraardsbergen en Herzele. De agenten viseerden locaties gelinkt aan de 51-jarige Laurenzo V.M. uit Brakel. Die was in 2017 slachtoffer van een kogelregen en granaatinslagen. Nu wordt hij verdacht van grootschalige zwendel in luxewagens en motors.



De actie startte dinsdagochtend om 5 uur op het thuisadres van de man. Agenten vielen met automatische wapens de woning binnen. Hij werd daar vermoedelijk niet aangetroffen. Om 7 uur werd binnengevallen in een voormalige garage op de hoek van de Kruisstraat in Deftinge. Daar werden een tiental exclusieve en oldtimer luxewagens van onder meer BMW, Mercedes en Porsche in beslag genomen.

Even later werd ook binnengevallen in de voormalige winkel van Best Bikes langs de N8 in Steenhuize. Hier werden tal van achtergebleven motoren, toebehoren en kledij in beslag genomen. Ook in Geraardsbergen viel de politie binnen. De inval zou de maken hebben met zwendel in luxewagens en motors. Bij de invallen maakten de speurders ook gebruik van een drone.

Feit is wel dat Laurenzo V.M. in het verleden slachtoffer werd van meerdere aanslagen. De dader daarvan werd vorig jaar tot vijf jaar cel veroordeeld, maar Laurenzo V.M. bleef volhouden dat die man onterecht werd opgepakt.