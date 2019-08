Techniekacademie Lierde slaat tenten op in OC De Kommalier Frank Eeckhout

29 augustus 2019

12u44 0 Lierde In OC De Kommalier gaat op 18 september Techniekacademie Lierde van start. “Dit initiatief betrekt kinderen van 10 tot 12 jaar op een unieke wijze bij techniek en technologie (STEM). Met de start van een techniekacademie geven we een signaal dat te weinig jongeren voor een technische loopbaan kiezen”, zegt Rik Hostyn van hogeschool Vives in Gent.

Iedereen weet dat de Vlaamse arbeidsmarkt al jaren met een structureel tekort aan technische en wetenschappelijke profielen kampt. Zelfs in crisistijden raken de vacatures niet ingevuld. De regering heeft via het Vlaamse STEM-actieplan (2012-2019) al een eerste stap gezet om hier iets aan te doen. Maar ook de gemeente of stad kan een belangrijke rol spelen om kinderen vertrouwd te maken met techniek. Voor deze eerste editie verleent het gemeentebestuur van Lierde zijn steun aan dit initiatief.

“De volledige reeks bestaat uit 12 workshops tussen 18 september en 11 december op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur en van 16 tot 18 uur. Vanaf dan gaan we met 2 groepen van 20 kinderen uit de stad aan de slag met technische topics. In 12 sessies van 2 uur brengen we jongeren creatief in contact met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, bouw, informatica/robotica”, vertelt Rik Hostyn. Geïnteresseerden uit het vijfde of zesde leerjaar kunnen zich vanaf 7 september aanmelden via www.techniekacademie-lierde.be. De prijs van de workshops bedraagt 50 euro, materiaal en verzekering inbegrepen.