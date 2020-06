Strodammen moeten erosieprobleem indijken Frank Eeckhout

18 juni 2020

14u02 0 Lierde De bouw van strodammen moet het erosieprobleem in Paepemunte en de Beekstraat in Lierde verhelpen. De strodammen zijn een samenwerking tussen de gemeente en de landbouwers.

De Paepemunte en de Beekstraat kampen reeds enige tijd met erosieproblemen. De gemeente heeft in samenspraak met de landbouwers en de erosiecoördinator van de provincie Oost-Vlaanderen (Kaat Smis) beslist om strodammen te bouwen om dit probleem aan te pakken. “Deze strodammen moeten bij felle onweders en hevige regenval modderoverlast voorkomen. Onze technische dienst heeft al zo’n strodam gebouw in Paepmunte. In de loop van volgende week zal er ook een strodam aangelegd worden in de Beekstraat", zegt schepen van Openbare Werken Antoine Van De Maele (voorLierde).