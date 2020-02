Storm Ciara: Windstoot rukt koepel op sporthal los, ook bomen kreunen onder de storm Frank Eeckhout

09 februari 2020

14u04 0 Lierde In Lierde is de koepel op de gemeenschappelijke sporthal van de school en de gemeente losgekomen door de felle wind.

Brandweerpost Geraardsbergen werd kort na de middag opgeroepen voor een probleem aan de sporthal in Lierde. Door de felle windstoten was de koepel op het dak van de sporthal losgekomen. In de Triepstraat in deelgemeente Hemelveerdegem dreigde dan weer een boom over de straat te vallen. De straat werd afgesloten om de boom te vellen.