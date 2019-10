Steven Vekeman vangt linker voetbalschoen van Eden Hazard: “Die krijgt een speciaal plaatsje” Frank Eeckhout

14 oktober 2019

08u48 4 Lierde Steven Vekeman uit Lierde bemachtigde zondag na de wedstrijd van de Rode Duivel in Kazachstan de linker voetbalschoen van aanvoerder Eden Hazard. “Die schoen krijgt thuis een speciale plaats", laat Steven weten.

Een wedstrijdshirt van Dries Mertens had hij al. Hij ging ook met zowat alle Rode Duivels op de foto. Na de interland van onze nationale voetbalploeg in en tegen Kazachstan kan hij ook de linker voetbalschoen van Eden Hazard aan zijn collectie toevoegen. “Het is eens wat anders dan een truitje", lacht Steven. De Liedenaar is een fervent supporter van de Rode Duivels en reist de ploeg zo goed als overal achterna. “Ik mis amper amper een wedstrijd. We doen dat met een vaste vriendengroep. We zijn dan ook geen vreemden meer voor de spelers, trainer en de volledig entourage rond de Rode Duivels", ervaart Steven op zijn voetbaltrips.