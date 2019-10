Sportdienst organiseert scholenveldloop Frank Eeckhout

01 oktober 2019

08u49 3 Lierde Sportdienst Lierde organiseert op woensdag 2 oktober, in samenwerking met de sportraad, de schooldirecties, Sport Vlaanderen, Moev en vele vrijwilligers, de jaarlijkse scholenveldloop.

“Deze scholenveldloop is een sportief evenement waarbij we alle schoolgaande kinderen uit Lierde verwachten", zegt schepen van Sport Antoine Van De Maele (voorLierde). “Alle kinderen die ingeschreven zijn, brengen hun loopschoenen, startkaart, veiligheidsspelden, een warme pull, een regenjasje bij regenweer en een goed humeur mee naar de terreinen van voetbalclub VCE Deftinge in de Geraardsbergsestraat. Aan de aankomst krijgt elke deelnemer een verrassingspakket. We verwachten uiteraard ook de ouders, grootouders, vrienden en familie om de supporteren voor hun kampioenen.”

Lopers, leerkrachten en/of supporters kunnen dit jaar aan de fotostand, met speciale fotoframe, een leuke herinnering maken aan de veldloop. “We roepen scholen, supporters, deelnemers dus op zelf foto’s te maken aan deze fotostand en ze per mail te bezorgen aan het secretariaat van hun school. Elke deelnemende school mag dan 1 foto selecteren en doorsturen naar sportdienst@lierde.be. De sportdienst stuurt de geselecteerde foto’s door naar MOEV waar zij uit alle ingezonden foto’s een aantal winnende foto’s zullen kiezen. De prijs is een sportpakket voor elke winnende school. De winnende foto’s komen ook op de website of Facebookpagina van Sport Vlaanderen en MOEV", geeft de schepen nog mee.