Schouw vat vuur in woning langs Opstaldries Frank Eeckhout

09 februari 2020

10u33 0 Lierde Langs de Opstaldries in Sint-Martens-Lierde vatte zondagmorgen de schouw van een woning vuur.

De bewoners merkte de rook op, maakte de kachel las van de schouw en belde meteen daarna de hulpdiensten. Brandweerpost Geraardsbergen was snel ter plaatse. Via hun ladderwagen slaagden de pompiers er snel in om het vuur in de schouw te doven waardoor de schade aan de woning beperkt bleef.