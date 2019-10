Petanque, wandelen, joggen en fietsen op herfstsportmatinee Frank Eeckhout

06 oktober 2019

11u33 2 Lierde Petanque, wandelen, joggen en fietsen. Voor elk wat wils op de herfstsportmatinee van de sportdienst in Lierde op zondag 13 oktober.

De sportmatinee start om 8.30 uur met een ontbijt in OC De Lier. Vanaf 10 uur kan je wandelen (7 km), joggen (11 km), fietsen (25 km). Na de inspanning wacht nog een aperitief. De wandeling is toegankelijk voor zowel kinderwagens als rolstoelen. Volwassenen betalen 6 euro, kinderen tot 12 jaar 3 euro. Tot 3 jaar is het gratis. Inschrijven kan enkel via de webshop op https://webshop.lierde.be. Wie geen toegang heeft tot internet kan zich inschrijven bij de sportdienst tijdens de openingsuren.