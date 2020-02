Open Vld wil dat inwoners meer betrokken worden: “Gemeentebestuur lacht participatie weg” Frank Eeckhout

26 februari 2020

14u10 0 Lierde Open Vld pleit voor meer inspraak en participatie. “Onze inwoners moeten de kans krijgen om mee te bepalen wat er gebeurt in Lierde maar ons gemeentebestuur lacht deze vorm van participatie weg", zegt Melissa Dooms.

Naar aanleiding van het inspraak-en participatiereglement dat op de gemeenteraad werd behandeld, pleit oppositiepartij Open Vld voor meer inspraak en participatie. “In het nieuwe lokaal decreet krijgen gemeenten en steden veel meer vrijheid om burgers te betrekken bij het beleid. We zien dat nabijgelegen gemeenten hier voluit gebruik van maken en hun burgers meer inspraak geven. Zo organiseren sommige gemeenten een vragenuurtje voor gemeenteraad of voeren ze een burgerbudget in. Hiermee kunnen inwoners dan zelf een project voorstellen en uitvoeren met steun van de gemeente. Wij hebben zo’n voorstellen gedaan maar ons gemeentebestuur heeft hier geen oren naar. Die houding kunnen wij alleen maar betreuren", zegt Melissa Dooms.