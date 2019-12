Open Vld wijst op rode cijfers in meerjarenplan: “Gemeente pokert met geld van Lierdenaar” Frank Eeckhout

17 december 2019

17u05 0 Lierde Volgens oppositiepartij Open Vld is het meerjarenplan, met ruim 10 miljoen euro aan investeringen, niet realistisch. “Door overinvesteringen en grootdoenerij zal de schuldenlast per inwoner bijna verdriedubbelen en onze gemeente met een financiële kater opzadelen", zegt Melissa Dooms.

Pokeren met belastinggeld. Zo omschrijft Open Vld de meerjarenplanning van het gemeentebestuur in Lierde. “Het meerjarenplan wordt voorgesteld als een goednieuwsshow, maar het gemeentebestuur verhult de impact op onze inwoners. Belastingverlaging, minder inkomsten én veel meer investeringen: iedereen met gezond verstand weet dat dit niet kan", stelt oppositiepartij Open Vld scherp. Volgens het meerjarenplan gaat een 3,3 miljoen euro naar de nieuwe voetbalaccommodatie. “Dat is 500 euro per inwoners", becijfert Melissa Dooms. “Elke sportvereniging verdient een deftige accommodatie, maar deze investering weegt énorm zwaar door op de financiële situatie van de gemeente. Hebben we in Lierde wel nood aan die grootdoenerij", vraagt ze zich af.

Volgens het huidig budget stijgt de schuld van €581 per inwoner (2018) naar €1.500 per inwoner op het einde van de legislatuur (2024). “Naast de investeringen zal de gemeentebelasting de komende jaren eerst verlaagd worden en tegen het einde van de legislatuur afgeschaft worden. Niet toevallig vlak voor de verkiezingen. Als ze de gemeentebelasting wil afschaffen, moet dat meteen gebeuren. En moet daar rekening mee gehouden worden in het beleid, in plaats van de rekening door te schuiven naar de volgende legislatuur. Met dit huidige plan wachten ons in de volgende legislatuur drie opties: jaren niets investeren in noodzakelijke projecten en alles laten verloederen, de belastingen verhogen of fusioneren. Geen van deze opties draagt onze voorkeur weg", besluit Dooms.