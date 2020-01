Onthaalouder is knelpuntenberoep in Lierde: Gemeente geeft premie voor startende en bestaande onthaalhouders Frank Eeckhout

30 januari 2020

10u25 5 Lierde Om het tekort aan onthaalouders in Lierde aan te pakken, gaat de gemeente een premie geven aan startende onthaalouders. Ook bestaande onthaalouders krijgen een premie.

Door middel van een premie wil het gemeentebestuur de onthaalouders in Lierde beter ondersteunen. “Bestaande onthaalouders krijgen 150 euro voor de aankoop van speelgoed of verfraaiingsmateriaal voor de kinderopvang. Die premie kan jaarlijks aangevraagd worden. Wie in het vak stapt, kan rekenen op een starterspremie van 250 euro. Er zal in de nabije toekomst ook een infomoment georganiseerd worden waarop de voorwaarden en de manier van aanvragen verduidelijkt worden", laat schepen van Erna Antoine weten.