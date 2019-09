Oeps, foutje! Al 8 jaar passeert hier geen bus maeer, maar te ijverige arbeiders herschilderen toch oude lijnen Frank Eeckhout

17 september 2019

14u16 0 Lierde Neen er komt geen extra stopplaats voor lijnbussen in Spende in Lierde. Nochtans hebben arbeiders daar onlangs de afgesleten lijnen van de vroegere stopplaats herschilderd.

Het was gemeenteraadslid Marc De Ville (Open Vld) die maandagavond de vraag stelde op de gemeenteraad in Lierde. “Al 8 jaar passeert er geen lijnbus meer door Spende. Komt daar binnenkort misschien verandering in want sinds kort is daar weer een stopplaats voor bussen op het wegdek geschilderd", wilde De Ville weten. Burgemeester en schepenen fronsten de wenkbrauwen en wisten niet wat het raadslid bedoelde. Na onderzoek blijkt nu dat te ijverige arbeiders de afgesleten lijnen herschilderd hebben. “Een foutje", geeft de gemeente toe.

Enkele tientallen meter verderop is er wel een stopplaats voor de belbus van De Lijn.