Nieuw logo voor de gemeente Lierde: “Fris, eigentijds en krachtig” Frank Eeckhout

07 oktober 2020

09u46 0 Lierde Op alle officiële documenten van de gemeente Lierde prijkt sinds deze week een nieuw logo. “Het loge is fris, eigentijds en krachtig en verwijst naar de vier deelgemeenten die samen Lierde vormen", zegt burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde).

Lierde maakt volop werk van een nieuw communicatiebeleid. En daarbij hoort ook een nieuw logo. “Een tijdje geleden zijn we gestart met een Facebookpagina en nieuwsbrief. Momenteel wordt werk gemaakt van een nieuwe website en ook ons logo was toe aan een facelift", vertelt Jurgen Soetens. Aan de slagzin “landelijke eenvoud in de Vlaamse Ardennen” werd niet geraakt. “In het logo komen vier geometrische figuren voor die de vier deelgemeenten symboliseren: Deftinge, Hemelveerdegem, Sint-Maria-Lierde en Sint-Martens Lierde, die samen Lierde vormen. Iedere figuur afzonderlijk verwijst naar een kernwaarde die de eigenheid van Lierde weerspiegelt. Het groene kader staat voor stabiliteit, de vier bollen voor verbondenheid tussen de inwoners en de tekstballon voor communicatie. En dan is er nog de trap op het nieuwe logo. Die verwijst naar ons authentiek en landelijk karakter waar iedereen welkom is", verduidelijkt Soetens. Het logo werd ontworpen door Ellis De Vuyst van het bureau Something Ellis. Ellis is afkomstig van Lierde en was blij dat ze deze opdracht kreeg.