Nieuw in bibliotheek: e-boeken lenen en lezen op je eigen toestel Frank Eeckhout

23 september 2020

08u01 1 Lierde Leden van de bibliotheek van Lierde kunnen vanaf nu e-boeken ontlenen op hun eigen toestel via het e-boekenplatform ‘cloudLibrary’. Leden kunnen twee e-boeken tegelijk lenen voor zes weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel.

In de CloudLibrary heb je toegang tot ruim 4.000 Nederlands- en Engelstalige e-boeken, van vlot leesbare fictie tot non-fictie voor volwassenen. De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio. De app van cloudLibrary kan zowel op Android als op iOS gedownload worden. Je kan in totaal 2 e-boeken tegelijk uitlenen en daarnaast nog 2 e-boeken reserveren. Na 6 weken verdwijnt het boek automatisch van het toestel, tenzij je het vroeger inlevert. Verlengen is niet mogelijk.

