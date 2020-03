Na annulatie toernooi Rode Duivels in Qatar: Steven Vekeman trekt toch naar Midden-Oosten Frank Eeckhout

12 maart 2020

17u28 1 Lierde Het coronavirus zet een streep door het lucratieve toernooi in Qatar waar onze nationale ploeg eind deze maand aan zou deelnemen. Lierdenaar Steven Vekeman ziet hierdoor een exotische trip in het water vallen. “Thuis blijven is geen optie want alles is betaald. We gaan er daar gewoon het beste van maken. Als we land binnen mogen tenminste", zegt Steven.

Na dagen onzekerheid kreeg de Belgische voetbalbond woensdagavond definitief te horen dat het vierlandentoernooi met Portugal, Kroatië en Zwitserland niet doorgaat. Niet alleen een streep door de rekening van de Belgische voetbalbond, die hierdoor 2,7 miljoen euro aan startgeld én interessante sparringsduels aan zich voorbij ziet glippen, ook enkele supporters zien hun voetbaluitstap in het water vallen.

Steven Vekeman boekte samen met tien andere fans een vlucht en hotel om de Rode Duivels aan te moedigen in Qatar. “We hebben deze reis twee maanden geleden al geboekt en betaalden hiervoor zo’n 800 euro voor vijf dagen. We zijn dan ook van plan om af te reizen naar Doha, want anders zijn we onze centen toch kwijt. Eén persoon haakt af, maar de anderen gaan allemaal mee. Tenzij de Qatarese overheid nog roet in het eten gooit en ons de toegang tot het land verbiedt. Dat zou pas jammer zijn", zegt Steven.