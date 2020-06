Muzikale namiddag voor bewoners WZC Kartuizerhof Lieke D'hondt

24 juni 2020

17u17 0 Lierde De bewoners van het WZC Kartuizerhof in Lierde hebben er een warme, maar muzikale namiddag opzitten. Ze werden getrakteerd op een optreden van Bent Hofman die op het terras liedjes van vroeger en nu bracht.

“Nu onze bezoekregeling opnieuw wat versoepeld is en de bewoners ook zelf weer naar buiten mogen, vinden we het een goed idee om hen nog eens te trakteren op een optreden”, vertelt Nancy Bruylant. “Ook vorige maand was er hier een optreden en dat valt altijd in de smaak.” De bewoners konden onder meer meezingen met ‘Zeven anjers zeven rozen’ en ‘Sancta Maria’.