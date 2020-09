Mondmaskerstickers voor doven en slechthorenden Frank Eeckhout

16 september 2020

09u15 0 Lierde De gemeente Lierde verdeelt mondmaskerstickers voor doven en slechthorenden. “Door zo’n sticker op je mondmasker te kleven, weten omstaanders dat het voor de betrokkene moeilijk is om een gesprek te volgen", zegt burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde).

De voorbije periode stelden we een stijgend aantal besmettingen in onze regio vast. Reden te meer om de regels nog even in herinnering te brengen. “Opnieuw komt onze gemeente zeer goed deze periode door. In de voorbije anderhalve maand noteerden we slechts 1 positieve test", weet burgemeester Jurgen Soetens. De mondmaskerplicht maakt het voor doven en slechthorenden niet altijd makkelijk om conversaties te volgen. “Met een beetje vindingrijkheid kan je dit als slechthorende duidelijk maken. Lierde ontwikkelde eenvoudige stickers met het internationaal gekende Limited Hearing Symbol wat je kan aanbrengen op alle soorten mondmaskers. Deze stickertjes worden je graag toegestuurd na een berichtje of kunnen worden opgehaald tijdens de openingsuren van ons gemeentehuis. Want in Lierde telt iedereen mee", besluit de burgemeester.