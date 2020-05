Meer dan 120 luxewagens en moto’s in beslag genomen bij slachtoffer van kogelregen en granaataanslagen

Politiemacht ingezet voor grootschalige actie in dossier rond autozwendel Frank Eeckhout Koen Moreau en Ronny De Coster

19 mei 2020

10u18 212 Brakel/Lierde/Steenhuize Met groot machtsvertoon zijn agenten van de federale politie dinsdagochtend op verschillende plaatsen binnengevallen in Brakel, Lierde, Geraardsbergen en Herzele. De agenten viseerden locaties gelinkt aan de 51-jarige Laurenzo V.M. uit Brakel. Die was in 2017 slachtoffer van een kogelregen en granaatinslagen. Nu wordt hij verdacht van grootschalige zwendel in luxewagens en motors.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De actie startte dinsdagochtend om 5 uur op het thuisadres van de man aan de Wielendaalstraat in Brakel. Agenten vielen met automatische wapens de woning binnen. Hij werd daar vermoedelijk niet aangetroffen. Agenten waren er uren aan het werk om enkele aanpalende panden te doorzoeken. Om 7 uur werd binnengevallen in een voormalige garage op de hoek van de Kruisstraat in Deftinge. Daar werden tientallen exclusieve en oldtimer luxewagens van onder meer BMW, Mercedes en Porsche in beslag genomen. “Toen de politie hier arriveerde stond er al een lange rij takelwagens te wachten. Eén voor één vertrokken die met een wagen. Even later kwamen ook enkele vrachtwagens toe om om nog meer auto’s op te laden", getuigt een buurtbewoner.

Autozwendel

Even later vielen de speurders ook binnen in de voormalige fietsenspeciaalzaak Best Bikes langs de N8 in Steenhuize. Hier werden tal van achtergebleven motoren, toebehoren en kledij in beslag genomen. Ook bij ING in Geraardsbergen hielden de agenten halt om er de inhoud van een kluis, die op naam stond van de verdachte, in beslag te nemen. In de namiddag werd ook nog een pand langs de N8 in Ophasselt doorzocht. Ook daar werd een hele lading luxewagens en motors in beslag genomen. Alles wijst erop dat het onderzoek zicht spitst op autozwendel. Bij de invallen maakten de speurders telkens gebruik van een drone.

Laurenzo V.M is geen onbesproken blad. In het verleden werd hij slachtoffer van meerdere aanslagen. De dader daarvan werd vorig jaar tot vijf jaar cel veroordeeld, maar V.M. bleef volhouden dat die man onterecht werd opgepakt. Het parket Oost-Vlaanderen blijft voorlopig karig met commentaar. “We kunnen enkel bevestigen dat er wagens in beslag genomen zijn", klinkt het.

Intussen bevestigt de federale politie dat 37 auto’s (waaronder luxewagens en oldtimers) en 87 motorfietsen (voornamelijk van het merk Ducati) inbeslaggenomen en andere waardevolle voorwerpen. Er werd bovendien een grote som cash geld in beslag genomen.

Tijdens de actie werden in België 6 verdachten opgepakt en meegenomen voor verhoor. De onderzoeksrechter beslist nog over hun voorleiding en eventuele aanhouding.

Geschoten op danscafé

V.M. werd in 2002 tot twee jaar cel veroordeeld omdat hij in maart 2001 onder invloed van cocaïne en een twintigtal Bacardi’s met een semi-automatisch pistool vijf keer geschoten had op de gevel van een danscafé. Reden: na een schermutseling was V.M. samen met zijn drinkebroer buitengezet door de uitbater. Diezelfde drinkebroer - die tijdens het eerste proces er zonder veroordeling vanaf kwam - diende een jaar later een klacht in tegen V.M. omdat de man opnieuw in een dronken bui de deur van zijn café had ingebeukt.

Bekijk ook: Agenten vallen woning van V.M. binnen in Brakel



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.