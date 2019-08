Mattentaarten van De Lekkerbek: “Toeristen maken graag ommetje voor onze lekkernij” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Frank Eeckhout

31 augustus 2019

07u01 0 Lierde De Geraardsbergse mattentaart is zowat het meest befaamde streekproduct van Vlaanderen en zelfs van België. Ze kunnen alleen gemaakt worden in Geraardsbergen en Lierde. “Toeristen maken zelf een ommetje om onze mattentaarten te kopen”, glundert Nadine van De Lekkerbek in Lierde.

Tot en met de negentiende eeuw hadden alleen kloostergemeenschappen en kastelen ijskelders om melk te kunnen bewaren. De gewone boer kon dat niet. Daarom liet hij de volle rauwe melk schiften in ‘matten’ en wei, het procedé van kaasmaken. De melk werd gekookt, gestremd door toevoeging van zure karnemelk en uitgelekt in een neteldoek. De wei die wegvloeide ging als voedsel naar de dieren. De uitgelekte wrongel werd gemalen en gemengd met suiker en eidooiers. De mattenbrij werd daarna uitgespreid op een vierkant deeglapje, dat vervolgens overhoeks werd gevouwen en gebakken in de oven. “Die werkwijze is al eeuwenoud”, weet Peter Deneyer van bakkerij De Lekkerbek in Lierde. “De bereiding van de mattenbrij gebeurt door matten, eieren, suiker en eventueel een kleine hoeveelheid amandelextract te mengen. Taartvormpjes bekleed met bladerdeeg worden gevuld met de mattenbrij en afgedekt met een nieuwe laag bladerdeeg. Dat wordt dichtgevouwen en bestreken met ei. In de bovenlaag van de mattentaart wordt tot slot een lichte knip aangebracht. Het is wel belangrijk dat de melk en de matten afkomstig zijn van boerderijen in Geraardsbergen of Lierde.”

Derde generatie

Peters vader Fernand opende in 1966 bakkerij De Lekkerbek op de hoek van de Gentsestraat in Geraardsbergen. “In 2007 konden we een pand kopen in de Geraardsbergsestraat in Lierde. Daar hebben we onze zaak kunnen uitbreiden en hebben we de focus vooral op de mattentaart gelegd”, gaat Peter verder.

Op evenementen zoals de Mattentaartenwandeling van wandelclub De Padstappers worden tot tienduizend van onze mattentaarten aan de man gebracht Sebbe Deneyer

Ondertussen is ook de derde generatie Deneyer in het bedrijf gestapt. “Ik heb dit jaar mijn diploma behaald en wil de traditie verderzetten. De mattentaart werd mij als het ware met de paplepel ingegeven”, vertelt de 18-jarige Sebbe. “Mijn mama Nadine houdt zich vooral bezig met de bakkerswinkel, terwijl papa en ik aan het werk zijn in het atelier. Onder de naam Mattentaartenatelier is onze zaak gekend tot ver buiten Geraardsbergen. Toeristen komen speciaal naar onze winkel om de lekkernij te kopen. Op evenementen zoals de Mattentaartenwandeling van wandelclub De Padstappers worden tot tienduizend van onze mattentaarten aan de man gebracht. Die worden de nacht daarvoor vers gebakken”, besluit Sebbe.

Broederschap

Het Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaarten waakt over de kwaliteit van de Geraadsbergse mattentaart en organiseert ook jaarlijks de Dag van de Geraardsbergse mattentaart. Het doel van de Broederschap is om de mattentaart als Geraardsbergs streekproduct te promoten en de toekomst en de kwaliteit van de mattentaart te bevorderen. Dankzij de vele initiatieven van de Broederschap verwierf de mattentaart niet alleen bekendheid in heel Vlaanderen, maar kreeg de lekkernij ook een Europese erkenning.

