Man uit Lierde gebruikt zonder het te beseffen speed en moet voor de politierechter verschijnen LDO

06 december 2019

17u15 0 Lierde Een 27-jarige Lierdenaar heeft van de politierechter een boete van 960 euro gekregen. Hij bestuurde zijn wagen onder invloed van speed, maar dat wist hij zelf niet.

“Ik lijdt aan het chronisch vermoeidheidssyndroom en heb allerhande medicatie geprobeerd om daarmee om te gaan”, vertelt de man aan de politierechter. “Niets hielp, tot een vriend mij een pilletje gaf. Dat zou volgens hem wel werken en dat deed het ook.” Nietsvermoedend reed de man nog rond met de wagen, tot de politie hem tegenhield omdat hij aan het gsm’en was achter het stuur. Uit een test bleek dat hij ook sporen van drugs in zijn lichaam had. “Het bewuste pilletje bleek speed te zijn, maar dat wist ik helemaal niet. Ik heb me er ook nooit vragen bij gesteld. Ik ben er onmiddellijk mee gestopt en zal in de toekomst ook veel voorzichtiger zijn”, vertelt de man.

De politierechter legt de bestuurder een rijverbod van vijftien dagen op. In de praktijk is er geen extra rijverbod, omdat de politie het rijbewijs na de vaststelling al vijftien dagen heeft ingetrokken. De man moet wel een boete van 960 euro betalen.