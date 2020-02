Madeleine (101) is oudste bewoonster WZC Kartuizerhof Frank Eeckhout

12 februari 2020

16u26 4 Lierde Maria Simoens (roepnaam Madeleine) heeft in het Kartuizerhof in Lierde, samen met familie en andere bewoners, haar 101ste verjaardag gevierd. Geschenken wou de vrouw niet. “Ik heb aan iedereen gevraagd om 25 euro te geven aan Stop Armoede in Geraardsbergen”, zegt Madeleine.

Madeleine verblijft sinds kort in WZC Kartuizerhof. Daarvoor woonde ze in haar huisje op de Vesten in Geraardsbergen. Terwijl haar echtgenoot als koster-organist de muziek verzorgde in de kerk van Geraardsbergen, zorgde zij voor het huishouden en de zes kinderen. Ze kreeg woensdag niet enkel haar familie op bezoek, ook een delegatie van het stadsbestuur van Geraardsbergen en Lierde kwam langs. Geschenken wilde ze niet. “Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik heb liever dat ze iets geven aan de arme mensen in Geraardsbergen", zegt de vrouw. Met haar 101 jaar is Madeleine trouwens de oudste bewoner van het Kartuizerhof.