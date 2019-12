Lierde verlaagt belastingen en wil 10,5 miljoen euro investeren Frank Eeckhout

05 december 2019

11u03 0 Lierde De belastingen verlagen en daarbovenop ook nog eens 10,5 miljoen euro investeren. Dat zijn de steile ambities van de bestuursmeerderheid in Lierde. Met een schuld van om en bij de 550 euro per inwoner, wat ver onder het Vlaams gemiddelde ligt, kan Lierde zich wel wat permiteren. Wij gooien voor u een licht op de belangrijkste speerpunten van deze meerjarenplanning.

1. Vandaag heeft Lierde nog een algemene gemeentelijke heffing voor alle gezinnen van 50 euro per jaar. “Die wordt in de loop van deze legislatuur volledig afgebouwd. Zo zal elk gezin in 2020 en 2021 nog 35 euro moeten betalen, in 2022 en 2023 wordt dit bedrag afgebouwd naar 20 euro en in 2024 verdwijnt de belasting helemaal. Elk gezin krijgt op deze manier in deze legislatuur van de gemeente Lierde een symbolische cheque van 140 euro. Ik heb de gezinsbelasting altijd discriminerend gevonden omdat alleenstaanden evenveel betaalden als een gezin met 4 kinderen. Dat wordt aangepakt", zegt burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde).

2. Naast de vele zaken die de gemeente Lierde vandaag al op zich neemt, worden ook heel wat nieuwe initiatieven gepland. “We willen de lokale detailhandel ondersteunen door de organisatie van netwerkevents en de oprichting van een handelsraad. Ook worden in de gewone werking heel wat middelen uitgetrokken voor groene investeringen: de vergroening van het wagenpark, verledding van de openbare verlichting, initiatieven om het fietsen en stappen te promoten, aandacht voor de trage wegen en verder inzetten op bijkomend groen. Met een nieuw subsidiereglement willen we starten onthaalouders een duwtje in de rug geven en een jaarlijkse ondersteuning voorzien voor onthaalouders die al actief zijn", vertelt Soetens.

3. Ook het OCMW wordt niet vergeten. “De ondersteuning van mensen die het echt nodig hebben, blijft een prioriteit en er wordt een bijzondere focus gelegd op het activeren van steuntrekkers. Tevens wordt het strategisch partnerschap met het dienstenchequebedrijf Hulp in Huis als één van de prioriteiten omschreven", aldus de burgemeester.

4. Op vlak van investeren wordt de lat eveneens hoog gelegd. “We gaan voor 5 kilometer aan nieuwe fietspaden en 1,8 kilometer nieuwe voetpaden. De omgeving van OC De Kommalier krijgt een complete make-over, het dorpsplein van Hemelveerdegem wordt vernieuwd en alle glasbollen gaan ondergronds. Verder gaan we onze begraafplaatsen vergroenen, zonnepanelen leggen op OC De Lier en willen we samen met de NMBS de stationsparking aanpakken. En voor de gemeentelijke sportsite maken we een masterplan op. Die site komt op de terreinen van FC Bonanza", geeft Soeten mee.

5. Dan blijft natuurlijk de vraag wie dat allemaal gaat bekostigen. “De voorbije legislatuur werd de schuld alleen maar afgebouwd. Dit betekent dat we nu het momentum kunnen aangrijpen om, gelet op de uiterst lage rentevoeten, net zoals goede huisvaders de financiering van de veelheid aan investeringen te spreiden aan een uiterst lage kostprijs. In dit verband heeft Lierde een programma van commercial paper opgezet samen met haar huisbankier waarbij de rentevoeten op dit ogenblik bijzonder laag zijn. Op het einde van deze legislatuur komen we uit op een schuldenlast van 900 euro per inwoner, wat nog heel wat lager is dat het Vlaams gemiddelde", besluit Soetens.

Het volledige meerjarenplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad op 16 december en zal daarna ook voor de inwoners beschikbaar zijn op de gemeentelijke website.