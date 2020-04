Lierde ondertekent het Bomencharter Frank Eeckhout

23 april 2020

09u44 0 Lierde Het gemeentebestuur van Lierde gaat maandag op de gemeenteraad het Bomencharter ondertekenen.

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten op het grondgebied van hun stad of gemeente. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter. “In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen engageerde Voor Lierde zich om minstens 1.000 bijkomende bomen te planten in deze legislatuur. Dat is nu ook ons streefdoel. Alle bomen die geplant worden tussen 1 januari 2019 en 31 december 2024 worden opgenomen in de telling. Maar het zijn niet enkel de bomen die door ons lokaal bestuur zullen worden aangeplant, die zullen worden geteld. Ook diegenen die door burgers of organisaties worden aangeplant, kunnen worden geregistreerd", zegt burgemeester Jurgen Soetens. Om ook zicht te krijgen op die aanplant zal de gemeente via het gemeentelijk magazine een oproep lanceren naar alle inwoners.

Meer over politiek

milieu