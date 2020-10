Lierde gaat uitdaging aan om tien mondiale uitdagingen tot goed einde te brengen Frank Eeckhout

13u55 0 Lierde Samen met een aantal andere gemeenten is Lierde ingegaan op de oproep van de provincie Oost-Vlaanderen om het komende jaar in te zetten op lokaal mondiaal beleid. “Samen met onze bevolking willen wij tien uitdagingen volbrengen", kondigt burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde) aan.

Lierde krijgt tijd tot 24 september 2021 om de tien uitdagingen tot een goed einde te brengen. “Er staat ons heel wat te wachten", beseft burgemeester Jurgen Soetens. “Als gemeente moeten we zelf een mondiale week met een zelfgekozen thema organiseren, een activiteit rond wereldburgerschap organiseren in een lokaal dienstencentrum en voor een vaste rubriek zorgen in ons infoblad”, somt Soetens enkele van die uitdagingen op. Alle info over de tien uitdagingen volgt snel op de Facebookpagina van de gemeente, de gemeentelijke website en het infoblad.