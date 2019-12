Lierde behaalt #sportersbelevenmeer-award 2019 Frank Eeckhout

15u34 3 Lierde Lierde behoort tot de drieëndertig sportiefste gemeenten en steden van Oost-Vlaanderen en mag zich vanaf nu dus #sportersbelevenmeer-gemeente noemen.

Woensdagavond werd in Sportverblijf Sport Vlaanderen in Gent het beleidsplan van Sport Vlaanderen bekend gemaakt en de #sportersbelevenmeer-awards uitgereikt. Sport Vlaanderen voert de campagne #sportersbelevenmeer sedert 2016. In tegenstelling tot de vroegere campagnes begint deze echt vanuit de sporters zelf. Zij brengen de zin om te sporten, wat ze ‘beleven’, over naar andere mensen om ze ook aan het sporten te krijgen. In 2019 daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse steden en gemeenten opnieuw uit om deel te nemen. Wie erin slaagde vijf van de zeven voorgestelde uitdagingen tot een goed einde te brengen, mag zich een jaar lang #sportersbelevenmeer-gemeente noemen. 37 van de 60 gemeenten schreven zich in en 33 daarvan mochten de award in ontvangst nemen. De award krijgt een plaats waar vele Lierdenaren het sporten beleven: in de sporthal van het gelijknamige sportpark De Zandloper.