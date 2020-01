Lichtreclame aan garage vat vuur Frank Eeckhout

04 januari 2020

16u57 0 Lierde In de Triepstraat in de Lierdese deelgemeente Hemelveerdegem vatte zaterdagnamiddag de lichtreclame van garage-carrosserie Moreels vuur.

Brandweerpost Geraardsbergen kreeg omstreeks 13.40 uur melding van een brand in de Triepstraat in Hemelveerdegem. Een fietser had vanop de N42 de vlammen opgemerkt. De man wilde de bewoners alarmeren maar die waren niet thuis. De fietser ging dan maar aanbellen bij een buurman en in afwachting van de komst van de brandweer gingen ze de vlammen met een tuinslang te lijf. Bij aankomst van de brandweer was het vuur zo goed als geblust waardoor de pompiers enkel nog wat moesten nablussen. Door het alert optreden van de fietser bleef de schade beperkt tot de lichtreclame.