Laatste geldautomaat weg uit Lierde Inwoners moeten naar Brakel, Geraardsbergen of Zottegem voor cash geld uit de muur Frank Eeckhout

18 juni 2019

11u33 2 Lierde In Lierde zijn het voorbije jaar drie geldautomaten uit het straatbeeld verdwenen. “Vorige maand verdween de laatste geldautomaat en sindsdien worden onze inwoners verplicht om te wijken naar de buurgemeenten willen ze cash geld uit de muur halen. Een nieuwe geldautomaat in of aan het gemeentehuis kan een oplossing bieden", zegt gemeenteraadslid Melissa Dooms (Open Vld).

Open Vld plaatst het weghalen van de geldautomaten bovenaan de agenda van de gemeenteraad. ““Wij betreuren het verlies van de geldautomaten. Het is niet alleen onhandig voor ouderen en minder mobiele personen, het is gewoon lastig voor de meeste Lierdenaren. Een nachtmerrie voor de lokale handelaars en toeristen en een struikelblok wanneer je wenst te betalen bij lokale evenementen of eetfestijnen waar vrijwel alles cash gebeurt", zegt Melissa Dooms.

Dat lokale kantoren de deuren sluiten, valt steeds vaker voor in kleine gemeenten. Hierdoor moeten inwoners zich verder verplaatsen om cash geld af te halen. “Een berekening leert ons dat voor de dorpscentra Sint-Martens-Lierde (3.9 km tot de dichtstbijzijnde automaat), Sint–Maria-Lierde (4.5 km), Deftinge (3.1 km) en Hemelveerdegem (5.4 km) de bereikbaarheid toch minder evident is. Het is voor ons een noodzaak dat iedereen vlot aan zijn geld kan. Dat is een basisrecht. Wij zullen dan ook bij de volgende gemeenteraad de vraag stellen aan het gemeentebestuur om tot actie over te gaan zodat er ten minste toch één geldautomaat komt. We leggen reeds enkele mogelijkheden op tafel. De gemeente kan een samenwerking starten met een privaat bedrijf zoals een bank of beveiligingsfirma. Men kan ook onderhandelen met Bpost met het oog op een nieuwe geldautomaat. Die zou dan geplaatst kunnen worden aan het gemeentehuis of aan OC De Lier aangezien hier heel wat gemeentelijke activiteiten plaatsvinden. Zo’n samenwerking was reeds een succesverhaal in andere kleinere gemeenten waar bankautomaten ook systematisch verdwenen en wij hopen dat Lierde volgt”, laat Melissa Dooms weten.

Burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde) is zich bewust van het probleem en heeft ondertussen al een schrijven gestuurd naar Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. “Ik heb hen gevraagd om een geldautomaat in te richten in ons gemeentehuis want het is zonde dat onze inwoners nu moeten uitwijken naar onze buurgemeenten. Ik wacht echter nog op het antwoord. Ondertussen kan Melissa Dooms de situatie eens bepleiten bij haar baas minister Alexander De Croo. Hij is minister van Financiën en kan het proces misschien versnellen", reageert burgemeester Soetens.