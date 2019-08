Kortsluiting in stopcontact legt woonkamer in de as Frank Eeckhout

02 augustus 2019

11u54 14 Lierde In de Dreefstraat in de Lierdese deelgemeente Deftinge heeft vrijdagvoormiddag een felle brand gewoed. Eén persoon raakte bevangen door de rook en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Geraardsbergen. “De oorzaak van de brand is kortsluiting in een stopcontact. Hierdoor brandde de woonkamer zo goed als helemaal uit", zegt burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde).

Het was een man die met zijn hond door de Dreefstraat wandelde, die de brand omstreeks 9.40 uur opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. “Op dat moment zat een man wezenloos voor zich uit te staren in zijn wagen op de oprit van de woning. Die man leek compleet van slag. Nochtans kwam de rook toen al uit het dak. Pas toen de brandweer van post Geraardsbergen en de ziekenwagen arriveerden, werd hij aangemaand om zijn wagen te verplaatsen. Ambulanciers deden hem meteen daarna een zuurstofmasker om, waarna hij werd meegenomen", getuigt een buurvrouw.

Twee honden en vijf puppy’s gered

Bij aankomst van de brandweer zat de woonkamer helemaal onder de rook. Enkele smeulende boeken en andere materiaal werden uit de woning gehaald en buiten geblust. Ook twee honden en vijf puppy’s werden gered.

“Het vuur is ontstaan door een kortsluiting in een stopcontact. Op dat moment was de partner van de bewoonster aanwezig. Hij was volledig in paniek. Hij rende meteen naar buiten maar bedacht zich kort daarna. Hij wilde redden wat er te redden viel, maar raakte bevangen door de rook. Blijkbaar wilde hij ook nog zijn wagen verplaatsen. Hij was echter dermate van slag, dat het hem niet lukte", vertelt burgemeester Jurgen Soetens.

De bewoonster, een vrouw van Poolse origine, was op het moment van de brand aan het werk. “Zij werkt voor een Aalsters poetsbedrijf en was bij een klant. Toen zij het nieuws van de brand vernam, is ze naar huis gekomen. Ook zij is heel erg aangedaan. Omdat de woning tijdelijk onbewoonbaar is door brand-, rook- en waterschade heb ik haar voorgesteld om voorlopig in te trekken in een noodwoning van de gemeente. De dame kan echter bij familie of vrienden terecht en gaat niet op ons aanbod in. Straks komen arbeiders van de gemeente nog langs om de woning af te sluiten", geeft de burgemeester nog mee.

De brand in de wijk lokte heel wat nieuwsgierigen. De politie stelde daarom een perimeter in zodat de hulpdiensten ongestoord hun werk konden doen. Tijdens de interventie bleef de Dreefstraat dan ook afgesloten voor alle verkeer.