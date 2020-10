Lierde

Amper één uur. Meer hadden de vlammen niet nodig om taartenatelier Sugar & Pies in Deftinge volledig in de as te leggen. “Het is verschrikkelijk”, treurt Kathy Meireleire. “Samen met mijn man en de drie kinderen heb ik dit levenswerk opgebouwd. En nu is alles weg. Er zit niets anders op dan opnieuw van nul te beginnen.”