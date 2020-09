Joyrider trekt diepe bandensporen in voetbalveld VCE Deftinge Frank Eeckhout

13 september 2020

08u58 1 Lierde Een joyrider heeft diepe bandensporen getrokken in het B-terrein van voetbalclub VCE Deftinge. Hierdoor moeten de zondagreserven uitwijken naar het A-terrein voor hun wedstrijd. “Sinds de lockdown hangen hier wel vaker jongeren rond maar het de eerste keer dat er zoveel schade aangericht is", stelt secretaris Bart Eeman vast.

VCE Deftinge stelde het vandalisme zaterdagochtend vast. Een joyrider had het voetbalveld gebruikt als crossparcours. Ter hoogte van de penaltystip trokken de vandalen ook nog eens de handrem van hun wagen op wat voor extra diepen bandensporen zorgde. VCE Deftinge is het vandalisme beu en gaat het terrein voortaan afsluiten met een dikke ketting. “We willen erop wijzen dat dit een privé terrein is. Het betreden van onze terrein zal in de toekomst gesanctioneerd worden met een GAS-boete. Wie buiten officiële trainingen of wedstrijden gebruik wil maken van onze terreinen kan dit aanvragen bij het bestuur", laat Bart Eeman weten.

De club diende bij de politie klacht in tegen onbekenden. Vier weken geleden werd ook het voetbalveld van VV Volkegem op een gelijkaardige manier gevandaliseerd.