Infosessies over autodelen in OC De Lier en digitaal Frank Eeckhout

04 september 2020

10u05 0 Lierde In OC De Lier in Lierde wordt op woensdag 23 september om 20 uur een infosessie over autodelen georganiseerd. Dinsdag 22 september om 20 uur is er ook al een digitale infosessie.

Sinds 22 juni vind je aan de voor- en achterkant van het gemeentehuis een elektrische deelwagen die je kan gebruiken op de momenten dat je die nodig hebt. “Tijdens de infosessie willen we je overtuigen waarom autodelen ook voor jou een goed idee is. Een expert legt uit hoe het autodeelsysteem werkt, hoe makkelijk en goedkoop het is en antwoordt op al je vragen. Je kan zelfs een gratis proefrit maken in een van de elektrische wagens. Inschrijven kan tot 20 september op het nummer 055/43.10.12 of via mail naar mobiliteit@lierde.be", laat de gemeente weten.

Kan je niet aanwezig zijn op de gemeentelijke infosessie of blijf je toch liever thuis? SOLVA, Autodelen.net en Valckenier Share organiseren ook een digitale infosessie waar alle voordelen en aanbieders van autodelen aan bod komen. Je komt te weten hoe je een deelwagen reserveert of hoe je je eigen wagen kan delen met je buren. Jouw vragen kan je live stellen via de chatfunctie en je krijgt meteen een helder antwoord. Inschrijven kan via deze link.