Gevel zwartgeblakerd door brand aan elektriciteitskastje Frank Eeckhout

12 juni 2019

16u06 2 Lierde In de Stratendries in Sint-Maria-Lierde raakte de gevel van een woning beschadigd na een brand aan een elektriciteitskastje.

De brand ontstond woensdag omstreeks 11.30 uur aan een elektriciteitskastje dat aan de gevel is bevestigd. “De bewoners tappen hun elektriciteit rechtstreeks af van de elektriciteitskabel die over de straat hangt. Via een kastje komt de elektriciteit hun woning binnen. Het was daar dat de brand ontstond. De toegesnelde brandweerploegen hadden het vuur heel snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef tot een stuk zwartgeblakerde gevel”, laat burgemeester Jurgen Soetens weten (Voor Lierde).