Gemeenteraad stemt in met aanleg geboortebos Frank Eeckhout

05 mei 2020

06u39 0 Lierde In Lierde heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanleg van een geboortebos. Dat voorstel werd op tafel gelegd door oppositiepartij Open Vld.

Naar aanleiding van de stemming rond het Bomencharter Vlaanderen 2019-2024 zette gemeenteraadslid Melissa Dooms de aanleg van een geboortebos op de agenda. “Aangezien het gemeentebestuur het engagement aangaat om 1.000 bijkomende bomen te planten in onze gemeente, is dit de kans om een geboortebos aan te leggen waar Lierdenaren kunnen samenkomen en ontspannen", zegt Dooms. In een geboortebos wordt een boom aangeplant voor elk pasgeboren inwonertje van de gemeente. Een geboortebos staat symbool voor nieuw leven en de groei die kinderen doormaken. Het gemeentebestuur keurde het voorstel goed. “We gaan nu uitkijken naar een geschikte locatie", laat burgemeester Jurgen Soetens (voorLierde) weten.