Gemeente stelt kleine herstellingswerken aan wegen voorlopig uit Frank Eeckhout

25 maart 2020

14u18 0 Lierde De gemeente Lierde stelt kleine herstellingswerken aan wegen voorlopig uit. De grote projecten gaan wel nog door.

Enkele grote infrastructuurwerken in Lierde gaan gewoon door zoals gepland. “De inrichting van de groene buurtsite dorpskern Deftinge in de omgeving van OC De Kommalier staat nog altijd op de agenda. Daar wordt een buurtpark aangelegd waarbij we focussen op natuurlijk groen ter verhoging van de educatieve en sociale functies voor de dorpskern", zegt schepen van Openbare Werken Antoine Van De Maele. Door de coronacrisis worden ook enkele geplande werken uitgesteld. “Het gaat vooral om kleine herstellingswerken in eigen beheer. We willen de gezondheid van onze arbeiders niet in gevaar brengen. De opening van onze nieuwe danszolder op de sportsite voorzien op zondag 29 maart, is uiteraard ook uitgesteld", aldus Van De Maele.