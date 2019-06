Gehaaste motorrijder rijdt 140 in zone 70: boete, rijverbod en herexamens Lieke D'hondt

19 juni 2019

14u45 0 Lierde Een 21-jarige motorrijder is door de politie betrapt toen hij met 140 kilometer per uur door een zone 70 vlamde in Lierde.

De jongeman was op weg naar zijn vriendin en was kennelijk gehaast. Omdat het niet de eerste keer is dat de bestuurder zich in de politierechtbank moet verantwoorden, is de straf niet min. Hij moet een boete van 560 euro betalen en hij krijgt een rijverbod van drie maanden, waarvan de helft met uitstel. Hij moet ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en een psychologisch en geneeskundig onderzoek ondergaan.