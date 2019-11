Erfgoedredders van basisschool Sint-Vincent in Deftinge planten vredesboom Frank Eeckhout

13u25 0 Lierde Als volleerde erfgoedredders gaan de vierdeklassers van basisschool Sint Vincent op donderdag 28 november een vredesboom planten bij ontmoetingscentrum de Kommalier. Dit is een tweede erfgoedactie in Lierde, na die van basisschool De Kei eerder dit jaar.

De juffen van het vierde leerjaar van de basisschool Sint-Vincent kozen om rond levend erfgoed te werken. Ze konden daarvoor een beroep doen op de experten van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de steun van de gemeente Lierde en EVA (Erfgoed Vlaamse Ardennen). Op de speelplaats van de school staat een oude lindeboom, een mooi voorbeeld van levend erfgoed. Het parkje aan het ontmoetingscentrum de Kommalier ging net heraangelegd worden. November is niet alleen een ideale maand om een boom te planten, het is ook de maand van de herdenking van de Wapenstilstand. Een link was snel gemaakt: een vredesboom planten.

De boomplantactie is een resultaat van het traject Erfgoedredders waarmee de provincie Oost-Vlaanderen leerkrachten coacht om met hun leerlingen aan de slag te gaan rond erfgoed uit de omgeving. ‘Buurten met erfgoed’ heet deze methodiek die omgevingsonderwijs koppelt aan erfgoededucatie.