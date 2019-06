Erfgoedredders trekken met vierdeklassers basisscholen De Kei en Deftinge door Lierde Frank Eeckhout

Erfgoedredders van de provincie Oost-Vlaanderen trokken donderdag door Lierde met de vierdeklassers van de basisscholen De Kei en Deftinge.

De Kei wandelde met alle kinderen van het vierde leerjaar langs trage wegen naar de Kartuizersite en naar Hemelveerdegem, waar de leerlingen elkaar opdrachten gaven. In Deftinge staat de lindeboom op de speelplaats centraal en leren ze alles over vredesbomen, wensbomen en andere erfgoedbomen. In het najaar zullen ze er ook eentje planten op het speelpleintje nabij de school. Dit is het resultaat van het eerste traject Erfgoedredders waarmee Provincie Oost-Vlaanderen leerkrachten coacht om met hun leerlingen aan de slag te gaan rond erfgoed uit de omgeving.