Een hele nacht drinken voor 25 euro, maar 15 procent blaast wel positief voor en na Dolle Koeien Fuif Frank Eeckhout

11 augustus 2019

15u32 12 Lierde Bijna 15% van de gecontroleerde fuifgangers heeft een positieve alcoholtest afgeleverd voor of na de Dolle Koeien Fuif in Lierde. “Dat is heel wat meer dan bij gelijkaardige evenementen in onze politiezone. Het is duidelijk dat de organisatie te weinig inzet op het BOB-principe bij de bezoekers van hun fuif", stelt politiechef Jurgen De Landsheer vast.

De Dolle Koeien Fuif wordt al jaren nauwlettend in het oog gehouden door lokale besturen en hun politiediensten. In 2015 was voor het gemeentebestuur van Herzele de maat vol en weigerde de gemeente nog een vergunning af te leveren voor de populaire fuif. Geluidsoverlast, alcoholmisbruik en tal van andere klachten dwongen de gemeente deze beslissing te nemen. Het Jong Algemeen Boerensyndicaat, dat de fuif jaarlijks organiseert, week voor een volgende editie uit naar Geraardsbergen. Maar ook daar was de fuif geen lang leven beschoren. Strenge voorschriften deden de organisatoren 2017 uitwijken naar buurgemeente Lierde. Het concept van de fuif is dan ook aanlokkelijk. Voor 25 euro mag je een hele nacht drinken.

De verkeersactie, die politie Geraardsbergen/Lierde in de nacht van zaterdag op zondag hield, was dan ook specifiek gericht op gebruik van alcohol en drugs bij de bezoekers van de fuif. Wie tegen de lamp liep, mocht meteen ook minstens 179 euro ophoesten. En dat waren er heel wat. “Ongeveer 15% van de personen die moesten blazen, was geïntoxiceerd. Dat is heel wat meer dan bij andere evenementen. Het is duidelijk dat de organisatie het BOB-principe niet stimuleert. Deze resultaten verplichten ons om bij volgende edities nog strenger op te treden. We gaan er in de toekomst bij de organisatoren op aandringen om preventieve maatregelen te nemen en hun bezoekers te sensibiliseren”, zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

Tijdens de fuif was er ook schermutseling tussen een dertigtal personen. “Security en aanwezige politieagenten zorgden ervoor dat alles snel weer rustig werd. Om 4 uur is de politie langsgekomen om de muziek stil te leggen en om 5.30 uur was het overgrote deel van de fuifgangers vertrokken”, gaat burgemeester Jurgen Soetens verder. Ook hij vindt dat dergelijke acties van de politie nodig blijven. “Drinken en rijden gaat niet samen. Fuiven mag en moet maar zorg ervoor dat er steeds een BOB aanwezig is. En anders bel je maar een taxi", raadt Soetens de fuivers aan.

Danny Clement van Jong ABS wenst niet te reageren op de bevindingen van de politie. “Iedereen weet dat er voor en na onze fuif alcoholcontroles zijn. En we verkopen ook water. Verder weet ik dat de 1.300 bezoekers zich goed geamuseerd hebben. Onze fuif zorgt voor leven in Lierde. We hebben een goede samenwerking met de gemeente en hopen hier nog lang te blijven", is het enige wat Clement kwijt wil.