Drone van HLN en VTM NIEUWS filmt zaterdag de mooiste plekjes van Lierde Frank Eeckhout

19 juni 2020

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Lierde De drone van HLN en VTM NIEUWS hangt op zaterdag 20 juni een hele dag boven Lierde om er de mooiste plekjes te filmen. HLN en VTM NIEUWS roepen de inwoners op om massaal uit hun kot te komen. Uiteraard met respect voor de coronamaatregelen.

De drone maakt zaterdag een testopname in het kader van de actie ‘De warmste vakantieplek’. Omstreeks 12 uur strijkt een ploeg neer aan de Kartuizerkerk. “Ben je toevallig in de buurt en heb je zin om mee uitstraling te geven aan Lierde als warmste vakantieplek, in tijden van Corona en staycation? Kom dan gerust langs om voor sfeer te zorgen", laat de filmploeg weten. Ook andere plekken in Lierde worden in beeld gebracht. Om 10.30 uur vliegt de drone boven De Waesberg. Verzamelen gebeurt aan de Daantjes Hoeve. Omstreeks 15 uur hangt de drone boven het speelterrein in Bosveld. Kom buiten spelen of supporteren voor de dappere wielrenners en wie weet kom jij wel in beeld via de drone.