Drie gewonden bij zware klap op Gentse Steenweg Frank Eeckhout

22 augustus 2019

19u04 35 Lierde Bij een zware klap op de Gentse Steenweg in Hemelveerdegem zijn donderdagavond omstreeks 18 uur drie personen gewond geraakt. De twee wagens zijn rijp voor de schroothoop.

Een man die met zijn Alfa Romeo in de richting van Ophasselt reed, verloor plots de controle over zijn wagen. Hij schoot naast de rijbaan, raakte een boom om tenslotte op het tegenovergestelde rijvak op de zijkant tot stilstand te komen. Een Ford met daarin een vader en zijn zoon, die uit de andere richting kwam, ging nog in de remmen maar botste vol op de gekantelde wagen. Brandweerpost Geraardsbergen kwam ter plaatse om de inzittenden uit hun voertuig te bevrijden. Door het ongeval bleef de rijbaan één uur afgesloten in beide richtingen.