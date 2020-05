Douane valt illegale tabaksfabrieken binnen: elf ton tabak voor zwarte markt in beslag genomen, vijf personen opgepakt Frank Eeckhout Koen Moreau

12 mei 2020

18u29 42 Lierde Bij een gecoördineerde actie van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen werd dinsdag bij zes illegale fabrieken en opslagplaatsen van shisha binnengevallen. Dat was onder meer het geval in Dilbeek, Vorst en Lierde. Vijf personen werden bij de actie gearresteerd.



In Lierde ontdekten de speurders in de Langestraat een ton shisha voor gebruik in e-sigaretten, 1,7 ton versneden tabak, 1,1 ton suiker en 11 containers glycerol voor de aanmaak van navullingen voor e-sigaretten. De civiele bescherming haalde alles weg. Tijdens dezelfde actie werd in de Bosstraat in Groot-Bijgaarden een illegale fabriek ontmanteld. Daar vond men 6,6 ton shisha, 6,8 ton versneden tabak, lege verpakkingen voor navullingen voor e-sigaretten en een machine om tabak te versnijden. In Vorst werden drie ton shisha en producten voor de illegale aanmaak en alsook verpakkingsmateriaal voor glycerolvloeistof aangetroffen.

Bij alle huiszoekingen samen werd 11 ton shisha en 7 ton versneden tabak aangetroffen. Op de normale markt kost 1 kilogram tabak 130 euro, waarvan 100 euro accijnzen. Alles samen is de vangst goed voor 3,25 miljoen euro ontdoken accijnzen. De aangetroffen machines zullen eventueel verkocht worden.

Speurders kwamen de illegale praktijken zo’n drie weken geleden op het spoor bij een inval in Lierde. “Ze waren eigenlijk op zoek naar de vorige bewoner maar troffen op zolder een grote partij shisha aan. Daarop werd er besloten om een observatieteam ter plaatse te sturen. De inval moet een gevolg geweest zijn van de trafiek die hier de voorbije weken aan de gang was. Het was hier een komen en gaan van mannen van vreemde origine. Ze spraken een taal die ik niet herkende", getuigt een buurtbewoners.

Dinsdagmorgen omstreeks 10 uur stapten een zestal agenten samen met een slotenmaker op de woning af. De bewoner, die er eigenlijk illegaal verbleef, was ondertussen al opgepakt. Kort na de middag streken ook ambtenaren van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen en de civiele bescherming neer aan de woning in de Langestraat. Het duurde nog tot laat in de avond voor alle illegale spullen uit de achterliggende loodsen werd gehaald.

De douane merkt dat dit soort praktijken steeds vaker voorkomt in Europa en België. Zo werd er vorige week nog een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Wallonië.