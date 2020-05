Douane valt illegale tabaksfabrieken binnen: 3,25 miljoen euro aan producten in beslag genomen, vijf personen opgepakt Frank Eeckhout Koen Moreau

12 mei 2020

18u29 26

Lierde Bij een gecoördineerde actie van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen werd dinsdag in verschillende illegale fabrieken en opslagplaatsen binnen gevallen. Dat was onder meer het geval in Dilbeek, Vorst en Lierde.

In Lierde ontdekten de speurders in de Langestraat een ton shisha voor gebruik in e-sigaretten, 1,7 ton versneden tabak, 1,1 ton suiker en 11 containers glycerol voor de aanmaak van navullingen voor e-sigaretten. De Civiele Bescherming haalde alles weg.

Tijdens dezelfde actie werd in Dilbeek een illegale fabriek ontmanteld. Hier vond men 6,6 ton shisha, 6,8 ton versneden tabak, lege verpakkingen voor e-sigaret navullingen en een machine om tabak te versnijden.

In Vorst werden drie ton shisha en producten voor de illegale aanmaak en alsook verpakkingsmateriaal voor glycerolvloeistof aangetroffen. Alles samen goed voor 3,25 miljoen euro ontdoken accijnzen.

De aanwezigheid van de Duitse douane wijst bovendien op internationale vertakkingen van het zwendelnetwerk. In totaal werden vijf personen opgepakt.