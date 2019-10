Diyanara en Lex winnaars zoektocht 'De kartuizers in de jaren stillekes’ Frank Eeckhout

21 oktober 2019

12u36 0 Lierde Diyanara Delvoye (8) uit de Hekkouterstraat en Lex Vandenbossche (10) uit de Hoogstraat in Lierde zijn de gelukkige winnaars van de familiezoektocht ‘De kartuizers in de jaren stillekes’.

Deze zoektocht liep de voorbije zomer op de kartuizersite in Lierde. Dit was een vervolg op het project ‘Erfgoedredders’ van de Provincie Oost-Vlaanderen vorig schooljaar in het vierde leerjaar van de Kei en de Vrije basisschool Sint-Vincent Deftinge. Door de zoektocht kregen nu ook gezinnen de kans om meer te weten te komen over de kartuizersite en zijn vroegere bewoners. Hiervoor werkte de provincie Oost-Vlaanderen samen met de bibliotheek van Lierde. De kinderen moesten door vragen op te lossen een woord vinden, namelijk priorij.