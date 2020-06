De Minder Mobielen Centrale start opnieuw op Frank Eeckhout

19 juni 2020

16u19 1 Lierde Door de versoepeling van de coronamaatregelen kan de Minder Mobielen Centrale in Lierde opnieuw opgestart worden.

Net zoals voor de poetsdienst, die enkele weken terug werd opgestart, worden voor de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zodat niet alleen zij, maar ook de mensen die zij vervoeren voldoende beschermd zijn. “Aan de passagier wordt gevraagd om de nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en om steeds achteraan in de wagen plaats te nemen", laat schepen van Sociale Zaken Antoine Van de Maele (voorLierde) weten.

De Minder Mobielen Centrale is een dienst van het OCMW voor inwoners met een beperkt inkomen die omwille van leeftijd, ziekte of een beperking geen openbaar vervoer kunnen nemen. Deze dienstverlening richt zich vooral op sociaal vervoer zoals doktersbezoek, boodschappen doen, bezoek aan familie of kapper. Het OCMW Lierde is nog op zoek naar chauffeurs/vrijwilligers om deze sociale dienstverlening te kunnen garanderen. Wie kandidaat-chauffeur is of inlichtingen wenst, kan zich melden op het nummer 055/43.10.29.